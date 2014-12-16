Сын Буша-старшего рассматривает возможность участия на президентских выборах в США в 2016 году

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Джеб Буш, сын 41-го президента США Джорджа Буша (1989-1993), "всерьез рассматривает" возможность участия в президентских выборах 2016 года в Соединенных Штатах. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Брат бывшего хозяина Белого дома Буша-младшего может стать первым кандидатом от республиканцев. Джебу Бушу 61 год, с 1999 по 2007 год он занимал должность губернатора Флодриды.

Ранее газета Washington Post сообщила, что недавно Буш разослал по электронной почте крупнейшим донорам Республиканской партии послания с просьбой "держать порох сухим", недвусмысленно намекая на то, что вскоре ему может очень пригодиться их финансовая поддержка. Одновременно его сторонники уговаривают спонсоров не отдавать средства соперникам из числа республиканцев, в том числе губернатору штата Нью-Джерси Крису Кристи, который также считается вероятным участником президентской гонки-2016.

Вдобавок, 61-летний Буш, всегда отличавшийся небольшой полнотой, занимается с персональным инструктором по фитнесу и сбросил в последнее время 7 кг. Известно также, что многочисленный клан Бушей, включая 41-го и 43-го президентов США, уже выразил готовность помогать ему в борьбе за кресло в Белом доме. Его сын Джордж Прескотт Буш заявил недавно, что в этом случае вся семья "окажет ему 100-процентную поддержку".