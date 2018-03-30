Сын Бердымухамедова стал депутатом парламента страны

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар избран депутатом Меджлиса (парламента) страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан", в которой опубликован список избранных парламентариев.

Сын главы государства баллотировался в парламент по 25-му избирательному округу "Душак". Голосование состоялось в минувшее воскресенье, 25 марта. Всего в этом округе в списки избирателей было внесено 30 316 человек. За депутатский мандат помимо Бердымухамедова боролись заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 10 этрапа (района) Кака Огулджерен Гурдова.

Сердар Бердымухамедов получил 25700 голосов избирателей (91,42%). За Огулджерен Гурдову проголосовали 2412 избирателей (8,58%).

Таким образом, сообщает газета, по 25-му избирательному округу "Душак" в парламент избран житель города Ашхабада, председатель комитета по правовому законодательству Меджлиса Туркменистана Бердымухамедов.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году.