Сын Бекхэма женится на дочери миллиардера

Cын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, oб этом сообщила мать жениха в социальной сети Instagram.
Она пожелала молодым людям любви и счастья на всю жизнь.
Бруклин в своем аккаунте в Instagram сообщил, что попросил руки Николы еще две недели назад, и она согласилась. Он пообещал, что станет лучшим мужем и отцом их ребенку, когда этот момент наступит.
Бруклин, которому 21 год, и 25-летняя Никола встречались менее года.
Никола Пельтц — американская актриса и дочь миллиардера Нельсона Пельтца. Она известная по ролям в фильмах "Центр урагана", "Трансформы: эпоха истребления", "Трансформеры: Последний рыцарь" и других.