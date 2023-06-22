Сын Байдена предстанет перед судом 26 июля

Сын действующего президента США Хантер Байден предстанет перед судом штата Делавэр 26 июля.

Сын действующего президента США Хантер Байден предстанет перед судом штата Делавэр 26 июля.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы суда.

До этого Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях, а также в нарушении правил хранения оружия.

Расследование в отношении Хантера Байдена касательно хранения оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra, и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые принимают или хранят у себя наркотические вещества.

В тот же период сын Байдена игнорировал требования властей об уплате налогов.