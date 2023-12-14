Сын Байдена отказался давать показания в Конгрессе

Сын американского президента Хантер Байден выступил у Конгресса США с коротким заявлением для прессы, но отказался явиться на слушания в законодательный орган, куда его вызвали по повестке для дачи показаний по делу об импичменте главы государства.

Сын американского президента Хантер Байден выступил у Конгресса США с коротким заявлением для прессы, но отказался явиться на слушания в законодательный орган, куда его вызвали по повестке для дачи показаний по делу об импичменте главы государства.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, его заявление транслировали американские новостные телекомпании.

У входа в Капитолий сын главы государства утверждал, что республиканцы ведут против него и членов его семьи "незаконное расследование, <...> которое основывается на подтасовках, манипуляциях с доказательствами и лжи".

"Республиканцы вновь и вновь лгали о каждом аспекте моей личной и профессиональной жизни", - сказал он.

Хантер Байден обвинил республиканцев в нападках на него на протяжении шести лет с целью нанести ущерб политической репутации его отца.

Расследование в отношении сына Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году и касается, в частности, неуплаты налогов и нарушений при владении огнестрельным оружием. Кроме того, высказываются подозрения, что Хантер Байден фактически торговал политическим влиянием своего отца в бытность последнего вице-президентом США (2009-2017).

Сыну американского президента может грозить до 25 лет тюремного заключения. 3 октября состоялось судебное заседание, на котором Хантер Байден не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.

Республиканцы проводят расследование многочисленных нарушений в разбирательстве, касающемся сына американского лидера, его результаты могут лечь в основу дела об импичменте хозяина Белого дома.