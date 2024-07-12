Сяншаньский форум по вопросам безопасности пройдет в Пекине 12-14 сентября

11-й международный Сяншаньский форум по вопросам безопасности пройдет в Пекине 12-14 сентября.

11-й международный Сяншаньский форум по вопросам безопасности пройдет в Пекине 12-14 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.

"Тема форума в этом году: "Содействие миру ради общего будущего", - сказал он.

По его словам, китайская сторона направила приглашения делегатам из более чем 100 стран, представителям международных организаций, а также экспертам в области безопасности. "Подготовка к форуму идет полным ходом", - сказал Чжан Сяоган.

Форум проводится ежегодно.