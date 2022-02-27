Свыше тысячи французских военных укрепят восточный фланг НАТО

Более 9,5 тысячи военных Франции будут мобилизованы или приведены в боевую готовность из-за ситуации на Украине, из их числа 1,5 тысячи солдат будут участвовать в миссиях по укреплению НАТО на восточном фланге.

Более 9,5 тысячи военных Франции будут мобилизованы или приведены в боевую готовность из-за ситуации на Украине, из их числа 1,5 тысячи солдат будут участвовать в миссиях по укреплению НАТО на восточном фланге.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на генштаб.

По его данным, около 500 французских военных будут дислоцированы в Румынии. В Эстонии уже находятся 300 французских солдат и еще около 100 приедут в сопровождении четырех истребителей Mirage 2000-5, которые, как заявил военный источник агентства, предназначены для "укрепления противовоздушной обороны стран Балтии".

Около 600 военных также задействованы для совершения полетов над Польшей, с 24 февраля Франция участвует в "защите польского неба" и выполняет два вылета в день.

"Более 1,5 тысячи французских солдат будут непосредственно участвовать в миссиях по укреплению позиции НАТО на восточном фланге", — заявил источник агентства в генштабе Франции.