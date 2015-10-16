Свыше ста человек задержаны в Брюсселе за участие в акции протеста

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Полиция Бельгии задержала 104 участника акции протеста, выступающих против подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и США в Брюсселе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Около 600 человек собрались в центре города и попытались перекрыть участникам саммита лидеров ЕС доступ к месту проведения встречи.

По данным местных СМИ, между демонстрантами и правоохранительными органами произошли столкновения. Сотрудники полиции поместили под административный арест 104 человека, чтобы "не допустить доступ протестующих на охраняемую территорию".

Как сообщалось ранее, среди задержанных были около 30 испанцев, в том числе четверо депутатов парламента Арагона и один несовершеннолетний.

"Евромарш 2015" отправился из Гибралтара, прошел через Испанию, Францию, Люксембург и Бельгию. Акцию поддержали партии левых политических течений, в том числе испанские Podemos, "Объединенные левые", зеленые Equo. Митингующие добрались до Брюсселя в день саммита лидеров стран ЕС. Они требовали прекратить политику жесткой экономии, выступали против подписания соглашения между ЕС и США о зоне свободной торговли, а также требовали оказывать помощь беженцам.