​Свыше миллиона человек пострадали в Китае от проливных дождей

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Более миллиона человек пострадали в восточных, южных и центральных районах Китая от проливных дождей, продолжающихся с 16 мая, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Погибли 15 человек, семеро объявлены пропавшими без вести.

Два человека погибли в провинции Хунань, где вызванный дождями оползень завалил автозаправочную станцию в Цзянхуа-Яоском автономном уезде. Властям пришлось срочно эвакуировать около 2 тыс. местных жителей.

В провинции Цзянси погибли восемь человек, эвакуированы 65 тыс. человек. Под напором воды рухнули 1655 домов. Прямой экономический ущерб провинции составил 450 млн. юаней (73 млн. долларов). Разлив реки Мэйчуаньцзян признан сильнейшим за всю историю наблюдений. В городе Ганьчжоу без электричества остались около 220 тыс. домов.

Пятеро погибли, шестеро пропали без вести в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В международном аэропорту Байюнь в Гуанчжоу - административном центре провинции Гуандун - из-за гроз пришлось отменить более 360 авиарейсов. В Шэньчжэне отменены 230 рейсов.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода продолжится как минимум до пятницы.