Свыше 75 млн граждан США проголосовали на выборах досрочно

Более 75 млн американских граждан проголосовали досрочно на президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября.

Более 75 млн американских граждан проголосовали досрочно на президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом штата Флорида.

Согласно его подсчетам, досрочно воспользовались избирательным правом 75 093 872 жителя США. Более 40,7 млн из них отдали свой голос лично на избирательных участках, примерно 34,4 млн проголосовали по почте.

Число зарегистрированных избирателей в США составляет около 168 млн. Больше всего людей досрочно проголосовали в штатах Техас (8,6 млн), Флорида (7,8 млн), Калифорния (7 млн), Северная Каролина (4,2 млн) и Джорджия (4 млн).

Очередные всеобщие выборы пройдут в США 5 ноября. Республиканцев на них будет представлять бывший глава государства Дональд Трамп, демократов - действующий вице-президент Камала Харрис.