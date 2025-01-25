Свыше 730 тысяч школьников могут депортировать из США

Из США могут депортировать 730 тысяч школьников.

Из США могут депортировать 730 тысяч школьников.

Как передает Report , об этом пишет газета The Washington Post.

"В Соединенных Штатах проживает 733 тысячи детей школьного возраста без документов", — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что миграционные службы не будут обходить стороной школы, больницы и церкви. В связи с этим жители США опасаются отпускать своих детей без гражданства из дома.

Напомним, что администрация президента Дональда Трампа уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы "Оставайтесь в Мексике", которая была отменена его предшественником Джо Байденом.

Программа предписывает просителям убежища ждать решения по их делам в Мексике, а не в США. Многие активисты критикуют данное решение, поскольку мигранты вынуждены жить во временных лагерях недалеко от границы, где царит антисанитария и высокий уровень преступности.