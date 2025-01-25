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Свыше 730 тысяч школьников могут депортировать из США

Свыше 730 тысяч школьников могут депортировать из США Из США могут депортировать 730 тысяч школьников.
Другие страны
25 января 2025 г. 02:21
Свыше 730 тысяч школьников могут депортировать из США

Из США могут депортировать 730 тысяч школьников.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post.

"В Соединенных Штатах проживает 733 тысячи детей школьного возраста без документов", — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что миграционные службы не будут обходить стороной школы, больницы и церкви. В связи с этим жители США опасаются отпускать своих детей без гражданства из дома.

Напомним, что администрация президента Дональда Трампа уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы "Оставайтесь в Мексике", которая была отменена его предшественником Джо Байденом.

Программа предписывает просителям убежища ждать решения по их делам в Мексике, а не в США. Многие активисты критикуют данное решение, поскольку мигранты вынуждены жить во временных лагерях недалеко от границы, где царит антисанитария и высокий уровень преступности.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də 730 mindən çox məktəbli ölkədən deportasiya edilə bilər

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