Свыше 50 человек погибли при опрокидывании лодок в ДРК

Более 50 человек погибли при одновременно опрокидывании трех лодок на озере на западе Демократической Республики Конго (ДРК).

Более 50 человек погибли при одновременно опрокидывании трех лодок на озере на западе Демократической Республики Конго (ДРК).

Об этом Report сообщает со ссылкой на AFP.

Инцидент произошел на озере Тумба вблизи города Бикоро (провинция Экваториальная). Лодки были скреплены друг с другом, чтобы взять на борт как можно больше пассажиров.

К настоящему времени подтверждена гибель 52 человек из 200, которые находились на лодках, отмечает агентство. Спасательные службы продолжают поиски пропавших без вести. Точное количество пострадавших и пропавших пока не установлено.