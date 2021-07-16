Свыше 360 человек пострадали из-за наводнения в одном из районов ФРГ

По меньшей мере 362 человека пострадали в результате последствий наводнения в районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии.

По меньшей мере 362 человека пострадали в результате последствий наводнения в районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ak-Kurier со ссылкой на данные полиции в Кобленце.

Жертвами разгула стихии стали 62 человека. Правоохранители не исключают, что число погибших и пострадавших будет расти.

Также в районе наблюдается сложная ситуация с газоснабжением. Наводнение почти полностью разрушило местный газопровод, восстановление может занять месяцы, сообщил журналистам представитель компании-оператора Energienetze Mittelrhein. Там отметили, что сейчас газораспределительная станция в регионе находится полностью под водой.

Ранее в этот день канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры с главой пострадавшего от наводнения региона Рейнланд-Пфальц Ману Дрейер, которая информировала ее о ситуации в районах и спасательных работах. Канцлер заверила премьер-министра в поддержке со стороны федеральных властей.

Сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника, 11 июля, из-за действия циклона "Бернд". Ливни привели к наводнению. Число жертв наводнения в стране уже превысило 100 человек. Еще около 1,3 тыс. граждан числятся пропавшими без вести. В минобороны Германии объявили режим военной катастрофы на западе страны.