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Свыше 346 млн жителей Африки страдают от дефицита продовольствия

Свыше 346 млн жителей Африки страдают от дефицита продовольствия Более 346 млн жителей стран Африки, в частности, Судана, Эфиопии и ЮАР испытывают серьезную нехватку продовольствия.
Другие страны
15 июня 2022 г. 05:41
Свыше 346 млн жителей Африки страдают от дефицита продовольствия

Более 346 млн жителей стран Африки, в частности, Судана, Эфиопии и ЮАР испытывают серьезную нехватку продовольствия.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Международный комитет Красного Креста (МККК).

"Более 346 млн жителей Африки страдают от острой нехватки продовольствия. Ситуация вызывает тревогу", - говорится в заявлении организации.

По ее данным, с дефицитом продовольствия сталкиваются также Буркина-Фасо, Демократическая республика Конго, Камерун, Кения, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сомали, Чад.

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