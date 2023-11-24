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Свыше 30 человек задержаны после беспорядков в Дублине

Свыше 30 человек задержаны после беспорядков в Дублине Полиция Дублина взяла под стражу 34 человека, участвовавших в погромах накануне, 32 из них уже в пятницу предстанут перед судом.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 13:40
Свыше 30 человек задержаны после беспорядков в Дублине

Полиция Дублина взяла под стражу 34 человека, участвовавших в погромах накануне, 32 из них уже в пятницу предстанут перед судом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает ирландское издание The Irish Times.

Комиссар полиции Дрю Харрис сказал, что хулиганы разграбили 13 магазинов, повредили три автобуса, один трамвай и 11 полицейских машин.

Харрис назвал беспорядки "позорными сценами" и обвинил в них "группировку безумных хулиганов, движимых крайне правой идеологией".

"Беспорядков такого масштаба в Дублине не видели на протяжении нескольких десятилетий", - отметили в полиции.

Издание отмечает, что беспорядки в Дублине начались после того, как накануне днем на одной из площадей города вооруженный ножом мужчина напал на нескольких человек. В результате нападения трое детей и двое взрослых получили ранения.

Полиция задержала 50-летнего мужчину, но не раскрыла детали задержания и личность подозреваемого. Позднее в сети появилась информация о том, что он мигрант.

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