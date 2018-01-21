Свыше 30 человек погибли и пострадали при нападении на отель в Кабуле - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ При нападении боевиков на отель Intercontinental Hotel в Кабуле погибли и пострадали 35 человек.

Как передает Report об этом сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на источник в силах безопасности.

Точное количество жертв и раненых пока не известно. Сообщается, что один из нападавших был ликвидирован. Второй этаж отеля охвачен пламенем.

Как сообщалось ранее, боевики взяли нескольких человек в заложники. По разным данным, нападавших было трое или четверо, они надели на себя пояса смертника. МВД страны подтвердило факт нападения. Полиция оцепила территорию вокруг здания, сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками.

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Группа вооруженных боевиков совершила в субботу нападение на Intercontinental Hotel в столице Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на МВД страны сообщил телеканал TOLO news.

В ведомстве также подтвердили гибель нескольких человек, однако их число не называется. По поступающей информации, не менее четырех террористов-смертников смогли проникнуть внутрь гостинцы. Прибывшие на место сотрудники силовых структур вступили с нападавшими в перестрелку, которая продолжается до сих пор. Район отеля оцеплен полицией.

Intercontinental Hotel считается популярнейшим среди иностранцев отелем Кабула, где проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц. В июне 2011 года он уже становился целью атаки боевиков. Тогда в здании гостиницы в результате четырех взрывов погибли 10 афганцев.