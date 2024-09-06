Свыше 270 человек погибли от наводнений в Нигере

Как минимум 273 человека погибли и более 700 тыс. стали внутренне перемещенными лицами в Нигере в результате рекордных ливней.

Как минимум 273 человека погибли и более 700 тыс. стали внутренне перемещенными лицами в Нигере в результате рекордных ливней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал malijet.

Под водой оказался Агадес - расположенный в нигерском секторе пустыни Сахара город, обычно считающийся одним из самых жарких и засушливых в Африке.

Большинство людей погибли из-за того, что их дома, не рассчитанные на обильные осадки, а ливни идут с мая, построены из необожженных глиняных блоков и при длительном воздействии влаги просто расплываются. Более всего пострадали районы Тауа и Маради, где насчитывается 87 и 86 жертв соответственно, отмечает Национальная служба гражданской обороны. В целом, наводнения отмечены в 201 из 266 общин страны, разрушены свыше 73 тыс. жилых домов.

По данным метеорологов, дожди за последнюю пару недель прошли по нескольким странам Западной и Центральной Африки - Гвинее, Демократической Республике Конго, Кот-д'Ивуару, Либерии, Мали, Нигеру, Нигерии, Того.