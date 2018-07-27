Свыше 23 миллиона жителей Китая оказались в зоне наводнений

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Около 23 миллионов человек в 28 провинциях и автономных районах Китая оказались в зоне наводнений с начала паводкового сезона (1 мая — ред.), за этот период по всей стране от наводнений погибли 86 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил на брифинге официальный представитель государственной канцелярии департамента национального контроля за наводнениями и контроля за засухами Китая Чжан Цзятуань.

По заявлению представителя ведомства, больше всего от разгула стихии пострадали провинция Сычуань на юго-западе страны и автономный район Внутренняя Монголия на севере КНР. В общей сложности по всей стране были затоплены 2,8 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, разрушено свыше 30 тысяч домов.

Наибольшее число жертв и сильнейшие разрушения зафиксированы в июле, когда на страну обрушились сразу несколько тайфунов, принеся наводнения, оползни, обвалы, сели в большинстве регионов КНР. По словам Чжан Цзятуаня, в этом сезоне было зарегистрировано 12 тайфунов, 4 из которых обрушились на территорию Китая, чаще всего в зоне их воздействия оказывались прибрежные провинции Гуандун, Хайнань, Фуцзянь и Чжэцзян.