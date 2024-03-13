Свыше 200 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу

По меньшей мере 207 грузовиков с гуманитарной помощью были осмотрены и пропущены в сектор Газа за минувшие сутки.
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"207 грузовиков с гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены в Газу 12 марта", - сказано в заявлении.
Как отмечается, 66% грузовиков перевозили продукты питания, остальные - медикаменты, воду, а также оборудование для организации работы пунктов временного размещения.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.
Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.