Свыше 200 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу

По меньшей мере 207 грузовиков с гуманитарной помощью были осмотрены и пропущены в сектор Газа за минувшие сутки.

По меньшей мере 207 грузовиков с гуманитарной помощью были осмотрены и пропущены в сектор Газа за минувшие сутки.

Как передает Report , об этом на странице в X (ранее Twitter) сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"207 грузовиков с гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены в Газу 12 марта", - сказано в заявлении.

Как отмечается, 66% грузовиков перевозили продукты питания, остальные - медикаменты, воду, а также оборудование для организации работы пунктов временного размещения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.