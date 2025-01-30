Свыше 20 пассажиров рейса Красноярск-Баку отказались от полета из-за технических проблем в самолете

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро", выполнявший рейс из Красноярска в Баку, заглох на взлетной полосе после ремонта сломанной системы кондиционирования.

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро", выполнявший рейс из Красноярска в Баку, заглох на взлетной полосе после ремонта сломанной системы кондиционирования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на красноярский канал TVK.

Рейс IO 473 должен был вылететь в 07:25 по местному времени.

По словам очевидцев, пассажиров задержали в аэропорту примерно на два часа, ссылаясь на ремонт самолета. Затем их снова посадили на тот же лайнер, который выехал на взлетную полосу, но заглох.

В пресс-службе аэропорта телеканалу сообщили, что у воздушного судна действительно была техническая неисправность, которую устранили. В 13:55, во время движения на взлетную полосу, самолет был исправен, однако вскоре вернулся из-за отказа семьи из пяти человек продолжать полет.

В результате самолет все же вылетел, но 22 пассажира отказались от полета.