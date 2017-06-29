Свыше 173 мирных сирийцев убито за месяц операции по освобождению Ракки

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Свыше 173 мирных жителей было убито с 1 июня из-за воздушных и наземных атак во время операции по освобождению сирийской Ракки от террористической группы ИГ.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, распространенном в среду.

"Согласно данным УВКПЧ ООН, с 1 июня порядка 173 мирных жителей было убито воздушными и наземными ударами. Это очень приблизительные оценки и реальное количество жертв может быть значительно выше", — говорится в заявлении.

В УВКПЧ ООН отмечают, что пути выхода из города для мирных жителей перекрыты, многие платят деньги контрабандистам, в том числе из ИГ, чтобы покинуть Ракку. Те же, кому удаётся бежать, рискуют попасть под перекрестный огонь и подорваться на мине.

