Свыше 120 человек погибли в давке на религиозном собрании в Индии

В давке на религиозном собрании в штате Уттар-Прадеш погиб 121 человек, еще 28 получили ранения и находятся в больницах.

В давке на религиозном собрании в штате Уттар-Прадеш погиб 121 человек, еще 28 получили ранения и находятся в больницах.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в местной полиции.

На месте трагедии, где во вторник на встречу с религиозным проповедником Бхоле Бабой пришли 50 тыс. человек, работают криминалисты и судебные эксперты. Заведено дело в отношении организаторов мероприятия. Полиция разыскивает самого проповедника, который после ЧП исчез. Был проведен обыск в его благотворительном фонде Рам Кутир и его доме.

Давка началась, когда Баба покидал собрание своих последователей. Люди устремились за ним, чтобы дотронуться до его ног в знак почитания. Многие из них упали на землю. Охранники проповедника перекрыли выход с площадки мероприятия, пока его машина не уехала. За это время оказавшиеся на земле люди были раздавлены толпой.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх распорядился провести тщательное расследование инцидента, чтобы определить, был ли это "несчастный случай или заговор". Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и объявил о выплате им денежных компенсаций.