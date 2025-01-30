Свыше 10 фигуристов и тренеров считаются погибшими в авиакатастрофе близ Вашингтона

При столкновении самолета и вертолета близ Вашингтона погибли 14 фигуристов, тренеров и членов американских организаций, связанных с фигурным катанием.

При столкновении самолета и вертолета близ Вашингтона погибли 14 фигуристов, тренеров и членов американских организаций, связанных с фигурным катанием.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на Клуб фигурного катания Бостона.

Гендиректор этого спортивного клуба Даг Зегиб отметил, что это крупная потеря для всего сообщества фигурного катания. По его словам, шесть из погибших были членами Клуба фигурного катания Бостона - это два тренера, два фигуриста и два родителя, сопровождавшие детей.

Отметим, что столкновение самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, с военным вертолетом Black Hawk с тремя членами экипажа на борту произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета рухнули в реку Потомак. Никто из них не выжил.