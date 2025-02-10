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Свыше 10 человек пострадали в результате взрыва на заводе в Пенсильвании

Свыше 10 человек пострадали в результате взрыва на заводе в Пенсильвании На заводе корпорации LORD в американском городе Сагертаун (штат Пенсильвания) произошел взрыв, в результате которого 12 человек получили травмы.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 03:47
Свыше 10 человек пострадали в результате взрыва на заводе в Пенсильвании

На заводе корпорации LORD в американском городе Сагертаун (штат Пенсильвания) произошел взрыв, в результате которого 12 человек получили травмы.

Как передает Report, об этом пишет CBS News.

По данным телеканала, в числе пострадавших четыре пожарных и пять сотрудников предприятия.

"Вскоре после прибытия пожарных на место происшествия произошел сильный взрыв <…> Ущерб, нанесенный заводу, является серьезным", — говорится в публикации.

Во время чрезвычайной ситуации местным жителям было рекомендовано не выходить на улицу. В настоящее время пожар уже потушен.

Причина происшествия устанавливается.

На предприятии производятся клеи, покрытия и специальные материалы, используемые в автомобильной, аэрокосмической, промышленной и нефтегазовой отраслях.

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