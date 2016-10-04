Свыше 1,2 тыс. иностранцев эвакуированы с востока Кубы из-за урагана

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Власти Кубы эвакуировали свыше 1,2 тыс. иностранных туристов, отдыхавших на востоке острова, из-за приближения урагана "Мэттью".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Prensa Latina .

По его данным, отдыхающих перевезли в гостиницы на северном архипелаге Хардинес-дель-Рей. В ближайшие часы туда, как ожидается, прибудут новые группы туристов. На Хардинес-дель-Рей находятся 17 отелей, которые могут принять 7,5 тыс. человек.

Ураган движется на север к территории Кубы со скоростью примерно 9,7 км/час. Если текущие параметры сохранятся, то "Мэттью" достигнет островного государства во вторник.