Связанные с Израилем хакеры заявили о взломе иранского банка Sepah

Связанные с Израилем хакеры заявили о взломе иранского банка Sepah

Связанная с Израилем хакерская группа Gonjeshke Darande заявила о масштабной кибератаке на иранский банк Sepah и уничтожении всех ее данных.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

"Банк Sepah был учреждением, которое обходило международные санкции и использовало деньги иранского народа для финансирования террористических прокси-групп, программы баллистических ракет и военной ядерной программы", - говорится в заявлении хакерской группы.

"Мы благодарим храбрых иранцев, чья помощь сделала эту операцию возможной", - добавляет группа.

Gonjeshke Darande взяла на себя ответственность за несколько кибератак на Иран в последние годы, в том числе против автозаправочных станций и сталелитейного завода.

Ранее в иранских СМИ появилась информация о том, что филиалы Sepah сегодня не открылись. В иранском сегменте соцсетей также появились сообщения о том, что клиенты банка не могут получить доступ к своим счетам.