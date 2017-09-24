Священники-консерваторы обвинили папу Римского в ереси

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Консервативно настроенные католические богословы и священники обвинили папу Римского Франциска в распространении "еретических идей" и направили ему официальное письмо с "наказами".

В послании, опубликованном на сайте инициативы, утверждается, что понтифик допустил ересь в 2016 году в апостольском обращении под названием "Amoris laetitia" ("Радость любви" — с лат.) о семье и ее месте в современном мире, а также в "других словах, поступках и бездействии".

Послание на 25 страницах составили 40 священников еще в июле, Франциску его передали в августе. Однако ответа понтифика на обращение духовенства не последовало. Именно поэтому авторы письма приняли решение опубликовать документ и даже создали для этого специальный сайт. Подпись под обращением все еще открыта, к настоящему моменту обращение подписано 62 представителями духовенства из 20 стран.