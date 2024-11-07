СВР: США толкают Армению к "национальному самоубийству"

Вашингтон настойчиво толкает Ереван к "национальному самоубийству", подводя Армению к отказу от ценностей, традиций и выгодных экономических связей.

Вашингтон настойчиво толкает Ереван к "национальному самоубийству", подводя Армению к отказу от ценностей, традиций и выгодных экономических связей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Ради достижения "высокой цели" приобщения к возглавляемому США так называемому цивилизованному сообществу армянский народ, как считают в Вашингтоне, должен будет заплатить отказом от собственных традиций, национальных общественных устоев и отвечающих интересам Армении стабильных торгово-экономических связей со своими ближайшими партнерами из ЕАЭС, которые и обеспечили в последние годы динамичный рост ее экономики. Таким образом, Вашингтон настойчиво толкает Армению к национальному "самоубийству", - указано в тексте.