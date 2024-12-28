СВР: США и Британия готовят террористические атаки на базы РФ в Сирии

Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на базы России в Сирии.

Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на базы России в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По поступающим в СВР сведениям, уходящая администрация США и руководство Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада нацелены не допустить стабилизации обстановки в этой стране. В более широком плане они ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что "в Вашингтоне и Лондоне исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь собственной геополитической цели - обеспечить свое длительное доминирование в регионе.

"Этому, однако, препятствует военное присутствие России на средиземноморском побережье Сирии, до сих пор выступающее значимым фактором региональной стабильности", - отмечает СВР.