СВР: НАТО готовится задействовать Молдову в потенциальном конфликте с Россией

НАТО готовится задействовать Молдову в потенциальном конфликте с Россией.

НАТО готовится задействовать Молдову в потенциальном конфликте с Россией.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

"НАТО активно готовится задействовать Молдову в вероятном вооруженном конфликте с Россией. Молдавскую территорию стараются сделать пригодной для оперативной переброски натовских войск к российским рубежам", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ в Украине".

"Руководство блока заставляет Кишинев переходить на натовские концепции ведения войны. Молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса. Развертываются профильные учебно-тренировочные центры", - отметили в СВР.