Сводный брат Обамы поддержит Трампа на дебатах

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Малик Обама, сводный брат президента США Барака Обамы, намерен приехать в Лас-Вегас 19 октября, чтобы поддержать на последних предвыборных дебатах кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Как сообщает Report, об этом пишет The New York Post.

По словам сводного брата Обамы, он не верит скандалам вокруг Трампа. "Я рад присутствовать на дебатах. Трамп может сделать Америку снова великой", — заявил Малик.

Он также раскритиковал соперницу Трампа от демократов Хиллари Клинтон за ее работу в качестве госсекретаря.

В свою очередь Д. Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Маликом. "Он понимает куда больше, чем его брат", — заявил Трамп.