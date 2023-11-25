Сводные батальоны на восточном фланге НАТО могут расширить до бригады

Сводные батальоны НАТО, размещенные в странах - членах Североатлантического альянса на его восточном фланге, в критической ситуации будут увеличены до уровня бригады.

Сводные батальоны НАТО, размещенные в странах - членах Североатлантического альянса на его восточном фланге, в критической ситуации будут увеличены до уровня бригады.

Как передает Report , об этом в интервью агентству BNS заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"В Мадриде на саммите НАТО 2022 года было решено разместить на восточном фланге восемь боевых групп батальонного уровня, что и было сделано, - приводит агентство его слова. - В случае необходимости, основываясь на разведывательных данных, они могут быть усилены до уровня бригады".

Как напомнил адмирал, в некоторых странах - членах НАТО уже были успешно проведены учения с задачей переброски дополнительных подразделений, которые усиливали батальоны до бригадного уровня.

Литва намерена стать пока единственным членом НАТО, на территории которого будет постоянно дислоцирована бригада союзников. Ранее была достигнута договоренность с Германией о переброске в балтийскую республику бригады Бундесвера.