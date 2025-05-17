Свобода слова под давлением: Европа сталкивается с новыми ограничениями выражения мнений

Свобода слова под давлением: Европа сталкивается с новыми ограничениями выражения мнений

В Европе, где свобода выражения официально считается неотъемлемым правом, все чаще фиксируются случаи давления на тех, чьи взгляды не укладываются в мейнстрим. Примеры из Финляндии и Великобритании показывают, как государственные институты начинают прибегать к мерам, которые ещё недавно казались немыслимыми в демократическом обществе.

Как передает Report , об этом сообщил британский журнал The Economist.

В Финляндии бывший министр внутренних дел и депутат парламента Пяйви Рясянен стала фигурантом многолетнего уголовного преследования за публикацию в соцсетях, где она поставила под сомнение участие Лютеранской церкви страны в ЛГБТ-параде. Свою позицию она аргументировала ссылами на библейские тексты о грехе и стыде. Этот пост в 2019 году положил начало шестилетней судебной одиссее — от допросов в полиции до возможного пересмотра дела в Верховном суде, несмотря на оправдательные решения судов первой и апелляционной инстанций.

Аналогичные тревожные тенденции проявляются и в Великобритании. В январе 2024 года полиция арестовала Макси Аллена и его жену за электронные сообщения, критикующие начальную школу их дочери. Пара провела восемь часов под арестом, а дом подвергся обыску. Хотя ситуация выглядит абсурдной, она подчёркивает расширение трактовок "оскорбительного поведения" и вмешательства полиции в частную переписку.

Во многих странах Европы свобода слова де-факто ограничивается неформальными рамками "ответственности" и "неоскорбления других". Так, законодательство защищает не только представителей меньшинств, но и политических лидеров: критика в адрес чиновников может быть расценена как уголовно наказуемое деяние. В Германии, например, министр Роберт Хабек подал около 800 жалоб за оскорбления в свой адрес.

Европейский союз также усиливает контроль над онлайн-контентом через "Закон о цифровых услугах" (DSA), обязывая крупнейшие платформы учитывать "потенциальные негативные последствия для гражданского дискурса". Критики опасаются, что это приведёт к чрезмерной самоцензуре и замедлит свободный обмен мнениями.

Свобода слова в Европе по-прежнему закреплена в законах, но в реальности всё чаще ограничивается балансом между правом выражать мнение и правом "не быть оскорблённым". В то время как США придерживаются более абсолютного подхода, европейская модель становится всё более регламентированной — в ущерб открытому диалогу. Как отметила Пяйви Рясянен: "Мы должны уметь не соглашаться — это и есть демократия".

Ирония в том, что правительства европейских стран, включая Германию, Францию и скандинавские государства, громко осуждают ограничение свободы слова в других странах, позиционируя себя в качестве защитников демократических ценностей на международной арене. Однако дома эти же власти нередко сами прибегают к репрессивным мерам: возбуждают уголовные дела за инакомыслие, штрафуют, арестовывают и даже приговаривают к тюремным срокам своих граждан за высказывания, которые выходят за рамки допустимого с точки зрения властей. Такая двойственность подхода вызывает всё больше вопросов о подлинной приверженности Европы принципам свободы слова и плюрализма мнений.