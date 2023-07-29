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"Свобода слова" по-канадски: Сенат вынуждает Meta блокировать новости в Facebook и Instagram

"Свобода слова" по-канадски: Сенат вынуждает Meta блокировать новости в Facebook и Instagram После принятия Сенатом Канады законопроекта C-18 корпорация Meta заявила, что сообщения канадских СМИ станут недоступны для пользователей.
Другие страны
29 июля 2023 г. 01:34
Свобода слова по-канадски: Сенат вынуждает Meta блокировать новости в Facebook и Instagram

После принятия Сенатом Канады законопроекта C-18 корпорация Meta заявила, что сообщения канадских СМИ станут недоступны для пользователей.

Как передает Report, местные законодатели объясняют одобрение законопроекта, якобы, поддержкой журналистов.

Однако стоит отметить, что Meta ранее сообщал о незаинтересованности пользователей в этих СМИ, поскольку юзеры посещают указанные соцсети в основном не для ознакомления с новостным контентом. В таком случае, принятие проекта закона "в поддержку" журналистов, контент которых и так не востребован, вызывает вопросы.

В целом, ситуация в сфере медиа Канады, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Вышеперечисленные события происходят на фоне резкого кризиса в области СМИ. Согласно официальным данным Министерства наследия, с 2008 года закрылось более 450 канадских медиа-субъектов.

Достаточно привести некоторые данные из опроса, проведенного в Канаде известными медиаэкспертами для авторитетного научного издания Canadian Journal of Communication. По итогам исследования, в стране необратимо падает доверие ко всем видам СМИ, в частности информации в Интернете верят только 47 % опрошенных, а новостному контенту, размещенному в социальных сетях, только 14 %, что вновь подтверждает заявления Meta.

Параллельно с этим, медиасфера Канады кроет в себе более тревожные и опасные нюансы.

Тьерри Жьяссон и Колетт Брэн из Лавальского университета, а также Мари-Мишель Соважо из Университета Оттавы пришли к выводу, что "пресса перестает выполнять свою демократическую миссию предоставления правдивой, разнообразной и достоверной информации", более того, провоцирует приступы ксенофобии, что ставит под угрозу "фундаментальный принцип" канадской внутренней политики — мультикультурализм.

Отмечается, что СМИ не стремятся к достоверности информации, преимущественно публикуя "мнения", создавая "образ врага" и привлекая любые факты, имеющие хоть какое-то отношение к событию.

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