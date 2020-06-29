Свыше 500 тыс. человек стали жертвами коронавируса

В мире из-за нового типа COVID-19 скончались более 500 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, число летальных исходов за время пандемии поднялось до 503 597.

Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус получили 10 218 562 гражданина.

При этом от COVID-19 излечились 5 521 578 человек.

Среди активных случаев, которых насчитывается 4 193 387, в тяжелом состоянии находятся 57 943 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.