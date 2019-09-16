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Свыше 49 тыс. работников General Motors объявили забастовку

Свыше 49 тыс. работников General Motors объявили забастовку

Более 49 тыс. сотрудников автоконцерна General Motors, членов американского Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности начали забастовку. Это первая национальная забастовка этого профсоюза с 2007 года.

Как передает Report со ссылкой на TASS, это решение профсоюз принял из-за провала переговоров с руководством компании об условиях нового трудового контракта. Сотрудники отказываются от исполнения своих рабочих обязанностей, а часть из них намерена принять участие в организованном пикете.

По данным Associated Press, коллективный договор объединения с концерном истек в субботу вечером. В воскресенье около 200 руководителей заводов единогласно проголосовали за забастовку в случае, если стороны не придут к соглашению к вечеру. В понедельник утром из-за забастовки рабочих закрыто 33 завода в девяти американских штатах, а также 22 предприятия по распределению запчастей. Неизвестно, как долго планируется проводить акцию. 

По утверждению руководства компании General Motors, они в свою очередь предложили сотрудникам повышение зарплаты, льготы в медицине и инвестиции в 7 млрд долларов, с помощью которых будет создано 5,4 тыс. новых рабочих мест.

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