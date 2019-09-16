Свыше 49 тыс. работников General Motors объявили забастовку

Более 49 тыс. сотрудников автоконцерна General Motors, членов американского Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности начали забастовку. Это первая национальная забастовка этого профсоюза с 2007 года.

Как передает Report со ссылкой на TASS, это решение профсоюз принял из-за провала переговоров с руководством компании об условиях нового трудового контракта. Сотрудники отказываются от исполнения своих рабочих обязанностей, а часть из них намерена принять участие в организованном пикете.

По данным Associated Press, коллективный договор объединения с концерном истек в субботу вечером. В воскресенье около 200 руководителей заводов единогласно проголосовали за забастовку в случае, если стороны не придут к соглашению к вечеру. В понедельник утром из-за забастовки рабочих закрыто 33 завода в девяти американских штатах, а также 22 предприятия по распределению запчастей. Неизвестно, как долго планируется проводить акцию.

По утверждению руководства компании General Motors, они в свою очередь предложили сотрудникам повышение зарплаты, льготы в медицине и инвестиции в 7 млрд долларов, с помощью которых будет создано 5,4 тыс. новых рабочих мест.