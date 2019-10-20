Свыше 20 человек пострадали при столкновении полиции и протестующих в Испании

По меньшей мере 26 человек пострадали в субботу в Мадриде в ходе столкновений полиции с участниками акции протеста в поддержку каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости. Об этом сообщила газета El Pais, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, среди пострадавших - 11 сотрудников правоохранительных органов. Семь человек были доставлены в больницу.

Митинг, в котором приняли участие около 4 тыс. человек, начался вечером у железнодорожного вокзала Аточа и завершился в самом центре города на площади Пуэрта-дель-Соль недалеко от улицы Гран Виа. Затем группа радикально настроенных манифестантов попыталась соорудить баррикады из столов и стульев одного из кафе в районе площади Кальяо.

Кроме того, манифестанты бросали в стражей порядка разные предметы. Сообщается, что были задержаны два человека. Сейчас ситуация нормализовалась.

Тем временем появились сообщения о выступлениях протестующих в Барселоне. Для разгона радикально настроенных протестующих после того, как молодежь набросилась на пожарный расчет, местная полиция начала применять спецсредства, передает корреспондент РИА Новости.

Как и накануне ночью, протестующие стали возводить на улицах рядом со зданием Национальной полиции Каталонии баррикады из подручных средств. Для строительства заграждений в ход пошли доски, мешки из уличных урн, мусор и даже декоративные деревья.

Ранее в субботу хулиганы уже прожигали баррикады, которые затем тушили прибывшие пожарные. Однако незадолго до полуночи по местному времени (02:00 воскресенья по бакинскому времени) агрессивные протестующие с кулаками набросились на сотрудников пожарного расчета, не давая им выполнять работу. Тогда за усмирение толпы взялись стражи порядка, выпустив по хулиганам несколько десятков резиновых пуль. После того, как толпа отошла на приличное расстояние, пожарные смогли потушить огонь, пылавший посреди проезжей части.