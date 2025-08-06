Свириденко: Первое заседание фонда Украины и США по недрам пройдет в сентябре

Первое заседание совета директоров инвестиционного фонда Украины и США в рамках соглашения по недрам планируется провести в сентябре.

Первое заседание совета директоров инвестиционного фонда Украины и США в рамках соглашения по недрам планируется провести в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщила украинский премьер Юлия Свириденко в своем Telegram-канале по итогам разговора с министром финансов США Скоттом Бессентом.

"Обсудили запуск американо-украинского инвестиционного фонда. Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача - запустить первые три проекта в течение 18 месяцев", - написала премьер.

По словам Свириденко, также во время разговора обсудили усиление сотрудничества в оборонной сфере, потенциальную оборонную сделку по производству и продаже украинских дронов, а также возможной закупке американского оружия.

Напомним, что Вашингтон и Киев в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам.