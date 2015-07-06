Свидетельница по делу об убийстве Немцова опознала одного из подозреваемых

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники Следственного комитета России допросили домработницу служащего батальона "Север" Руслана Геремеева, находящегося в розыске как возможного организатора убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", женщина уточнила личность некоего Русика, которого следователи считают организатором преступления.

По ее словам, Русиком называли не Геремеева, а его водителя Руслана Мухудинова. "Чеченцы просили называть их именно так — Русланом и Русиком, чтобы не путать", — рассказала женщина.

В декабре прошлого года Геремеев переселился в новую квартиру, расположенную в доме №46 на той же улице. После этого, как следует из показаний свидетельницы, в доме №3 стали появляться новые жильцы и гости. По ее словам, сначала приехал Артур Геремеев, а затем Заур Дадаев. В начале февраля к ним присоединились Анзор Губашев и Темирлан Эскерханов. Периодически в квартире появлялись Беслан Шаванов и некий Асланбек.

Домработница утверждает, что никогда не видела у них оружия и не слышала, чтобы они строили какие-то планы, касающиеся Немцова. Молодые люди, по ее словам, разговаривали только на бытовые темы и постоянно молились. Свидетельница рассказала следователям, что все жильцы съехали с квартир в начале марта текущего года.