Сверхлегкий самолет с двумя пассажирами на борту пропал в Якутии

Баку. 01 ноября. REPORT.AZ/ Спасатели в Якутии ищут сверхлегкий самолет "Птенец-2" пропавший с двумя пассажирами на борту. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Вечером 31 октября 2015 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в 220 км северо-западнее от населенного пункта Оленек Оленекского района в частном сверхлегком самолете "Птенец-2" сработала система обнаружения воздушного судна SPOT", - говорится в сообщении.

Самолет выполнял рейс с целью мониторинга и подсчета стада оленей. В настоящее время вертолет Ми-8 вылетел из населенного пункта Полярный Мирнинского района для поиска самолета.