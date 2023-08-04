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Свергнутый глава Нигера обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране

Свергнутый глава Нигера обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.
Другие страны
4 августа 2023 г. 04:19
Свергнутый глава Нигера обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на статью политика для газеты The Washington Post.

Он отметил, что единственный способ добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма - вместе сражаться за общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона

"В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок", - написал он.

"В неспокойном африканском регионе Сахеля Нигер является бастионом уважения прав человека среди авторитарных движений, захвативших некоторые из соседних с нами стран. Эта попытка переворота - трагедия для нигерцев, но ее успех будет иметь катастрофические последствия далеко за нашими границами", - полагает Базум.

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