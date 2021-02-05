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Свергнутого президента Мьянмы перевезли в неизвестное место

Свергнутого президента Мьянмы перевезли в неизвестное место Президенту Мьянмы, который возглавляет НЛД, и госсоветнику Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения по двум статьям
Другие страны
5 февраля 2021 г. 17:44
Свергнутого президента Мьянмы перевезли в неизвестное место

Арестованного военными в ходе переворота президента Мьянмы У Вин Мьинта перевезли из президентского дворца в другое здание, местонахождение свергнутого главы государства неизвестно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил руководитель комитета партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) по связям с общественностью У Чжи То.

"Президент с семьей переведен из президентской резиденции в другой дом", - написал он в своем аккаунте в Facebook.

В другом посте он сообщил, что государственный советник (фактический премьер Мьянмы), нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи здорова и по-прежнему находится под домашним арестом в своей резиденции в столице страны городе Нейпьидо. "Госпожа Аун Сан Су Чжи здорова, она находится в резиденции госсоветника", - написал он.

В среду У Чжи То сообщил, что президенту Мьянмы, который возглавляет НЛД, и госсоветнику Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения по двум статьям.

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, после перехода власти к военным в Нейпьидо были арестованы 133 члена НЛД, включая большую группу депутатов парламента. Еще 14 человек были арестованы в Янгоне и других городах страны. СМИ Мьянмы сообщали в понедельник и вторник об аресте в общей сложности более 400 человек по всей стране.

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