Свергнутого президента Мьянмы перевезли в неизвестное место

Президенту Мьянмы, который возглавляет НЛД, и госсоветнику Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения по двум статьям

Арестованного военными в ходе переворота президента Мьянмы У Вин Мьинта перевезли из президентского дворца в другое здание, местонахождение свергнутого главы государства неизвестно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил руководитель комитета партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) по связям с общественностью У Чжи То.

"Президент с семьей переведен из президентской резиденции в другой дом", - написал он в своем аккаунте в Facebook.

В другом посте он сообщил, что государственный советник (фактический премьер Мьянмы), нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи здорова и по-прежнему находится под домашним арестом в своей резиденции в столице страны городе Нейпьидо. "Госпожа Аун Сан Су Чжи здорова, она находится в резиденции госсоветника", - написал он.

В среду У Чжи То сообщил, что президенту Мьянмы, который возглавляет НЛД, и госсоветнику Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения по двум статьям.

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы, после перехода власти к военным в Нейпьидо были арестованы 133 члена НЛД, включая большую группу депутатов парламента. Еще 14 человек были арестованы в Янгоне и других городах страны. СМИ Мьянмы сообщали в понедельник и вторник об аресте в общей сложности более 400 человек по всей стране.