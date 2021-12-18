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Свадьба в Пакистане: 8 человек погибли, 9 пострадали

Свадьба в Пакистане: 8 человек погибли, 9 пострадали Автобус врезался в толпу людей во время празднования свадьбы в пакистанской провинции Пенджаб, в результате восемь человек погибли, еще девять получили различные травмы.
Другие страны
18 декабря 2021 г. 05:44
Свадьба в Пакистане: 8 человек погибли, 9 пострадали

Автобус врезался в толпу людей во время празднования свадьбы в пакистанской провинции Пенджаб, в результате восемь человек погибли, еще девять получили различные травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает агентство Синьхуа.

По данным местной полиции, потерявшее управление транспортное средство наехало на толпу людей, собравшихся во дворе дома новобрачных. Спасатели и местные жители доставили раненых и тела погибших в ближайшую больницу.

Как сообщает агентство, число жертв может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный туман. Водитель скрылся с места происшествия, стражи правопорядка возбудили против него уголовное дело и конфисковали автобус.

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