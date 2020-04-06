Супружеская пара умерла от COVID-19 с разницей в шесть минут - ФОТО

В американском штате Флорида от осложнений, вызванных коронавирусом, с разницей в шесть минут от коронавируса скончалась пожилая семейная пара. 72-летняя Адриан и 74-летний Стюарт Бейкер были в браке 51 год.

Как передает Report, об этом сообщили в издании Metro.

Отмечается, что ни у одного из супругов из города Бойнтон-Бич не было серьезных заболеваний. По словам сына погибших, его родители почувствовали себя плохо около трех недель назад, после чего врач отправил их лечиться домой. Когда у Стюарта поднялась температура, его доставили в больницу, где у него выявили COVID-19. После этого супругу мужчины также госпитализировали.

Пара скончалась в одной палате с разницей в шесть минут.