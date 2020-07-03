Супруга Зеленского выздоровела от коронавируса

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавируса COVID-19

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавируса COVID-19, ее выписали из больницы, однако она продолжит лечение от двусторонней пневмонии дома.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Ранее у Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Президент также прошел двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.