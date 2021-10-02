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Супруга Саакашвили обратилась к властям Украины с просьбой о помощи

Супруга Саакашвили обратилась к властям Украины с просьбой о помощи Депутат Верховной Рады и супруга задержанного в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько обратилась к властям Украины за помощью.
Другие страны
2 октября 2021 г. 07:32
Супруга Саакашвили обратилась к властям Украины с просьбой о помощи
Елизавета Ясько

Депутат Верховной Рады и супруга задержанного в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько обратилась к властям Украины за помощью.

Как передает Report, заявление Ясько опубликовано на ее странице в Facebook.

"Любовь и борьба за свое государство - это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Михаил Саакашвили - гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан!", - написала она.

Сообщение парламентария адресовано главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, президенту страны Владимиру Зеленскому и его офису, премьер-министру Денису Шмыгалю, украинскому посольству в Грузии, европейским мониторинговым миссиям и ООН.

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Версия на азербайджанском языке Saakaşvilinin xanımı Ukrayna hakimiyyətindən kömək istəyib

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