Супруга Саакашвили обратилась к властям Украины с просьбой о помощи

Депутат Верховной Рады и супруга задержанного в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько обратилась к властям Украины за помощью.

Депутат Верховной Рады и супруга задержанного в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько обратилась к властям Украины за помощью.

Как передает Report, заявление Ясько опубликовано на ее странице в Facebook .

"Любовь и борьба за свое государство - это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Михаил Саакашвили - гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан!", - написала она.

Сообщение парламентария адресовано главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, президенту страны Владимиру Зеленскому и его офису, премьер-министру Денису Шмыгалю, украинскому посольству в Грузии, европейским мониторинговым миссиям и ООН.