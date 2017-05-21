Супруга президента США обеспокоена работой Спайсера

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Супруга президента США Дональда Трампа Меланья была обеспокоена тем, что официальный представитель Белого дома Шона Спайсер не справляется со своей работой.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на внешнего советника, который регулярно контактирует с Трампом.

Сообщается, что «в последние недели ее заботы сосредоточились» на Спайсере.

«Она была очень обеспокоена тем, что Спайсер не справляется со своей работой, что он не предпринимает усилий для защиты президента», — сказал советник.

По его словам, Меланью «беспокоят утечки», и она считает, что «многие люди» в администрации «больше заинтересованы собой, чем Трампом».