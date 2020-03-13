Супруга премьера Канады заразилась коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-секретаря главы канадского правительства Кэмерона Ахмада 12 марта.

"После рекомендаций медиков Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19. Результаты оказались положительными", - сказал он. По словам Ахмада, супруга премьер-министра будет находиться в изоляции.

Отмечается, что премьер Трюдо чувствует себя хорошо, и у него нет симптомов коронавируса, но так же как и его супруга, в течение 14 дней он будет находиться на домашнем карантине.