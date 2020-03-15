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Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

​Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.

"Анализы, проведенные в последние часы во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес, - уточнили в пресс-службе. - Как с Гомес, так и с председателем (правительства) все в порядке, оба остаются во дворце Монклоа и постоянно следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения".

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