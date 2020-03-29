​Супруга премьер-министра Канады вылечилась от коронавируса

Софи Грегуар Трюдо, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо, излечилась от коронавируса.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я хотела поделиться с вами новостями: я чувствую себя намного лучше, и я получила положительный результат медосмотра от моего врача и департамента здравоохранения Оттавы", - написала Трюдо.

Она поблагодарила всех за пожелания скорейшего выздоровления и поддержала тех, кто сейчас лечится от коронавируса.

Две недели назад Софи Грегуар Трюдо сдала положительную пробу на коронавирус. В связи с этим премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, хотя симптомов заболевания у него не было.